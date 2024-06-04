21:50

На 112-й сессии Международной конференции труда (Женева) глава азербайджанской делегации, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев встретился с министром труда и социальной защиты Турции Ведатом Ишикханом.

На встрече была подчеркнута важность 11-го заседания Совместной постоянной комиссии по сотрудничеству в области труда и социальной защиты, проведенного 30 мая этого года в Баку, для дальнейшего расширения связей между двумя министерствами. Обсуждались совместные работы на основе Плана мероприятий на 2024-2025 годы, приложенного к протоколу, подписанному по итогам заседания. В ходе сессии на встрече с министром труда и социальной защиты Молдовы Алексеем Бузу Сахиль Бабаев поздравил молдавского коллегу с избранием на пост президента нынешней сессии Международной конференции труда.

На встрече отмечалось, что предпринимаются целенаправленные действия для расширения двусторонних связей в социальной сфере. Было указано, что Молдова является одной из стран, заинтересованных в применении опыта Азербайджана в области DOST и электронных социальных услуг. Подчеркивалось значение активного обмена опытом в этой области. Сообщалось, что в Молдове уже предпринимаются серьезные шаги по внедрению модели DOST, продолжается работа по цифровизации социальных услуг. Отмечено, что ведется подготовка к открытию первого центра по модели DOST в Молдове.