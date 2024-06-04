США ввели санкции против Грузии

США вводят визовые санкции в отношении десятков граждан Грузии, включая чиновников и членов их семей, сообщили в Госдепе.

Под визовые санкции США подпали в том числе члены парламента Грузии, Вашингтон готов предпринять и дополнительные действия.

"Эта первая партия визовых ограничений относится к членам партии "Грузинская мечта" в парламенте, правоохранителям и частным лицам. Речь идет о двух-трех десятках лиц, которые не будут уведомлены Вашингтоном о принятом решении, но им запрещается въезд на территорию США", - сказал на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.