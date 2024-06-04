НАТО усиливает взаимодействие с Украиной

НАТО планирует расширить сотрудничество с Украиной в области оборонных технологий и обмениваться разведданными о возможностях России по части радиоэлектронной борьбы.

Как пишет Bloomberg, война России против Украины подтолкнула альянс выделить больше ресурсов на обеспечение кибербезопасности и отслеживание российских военных технологий, заявил на этой неделе помощник генерального секретаря НАТО Дэвид ван Вил.

"Украинцы внедряют инновации с очень высокой скоростью… Но, конечно, русские не дураки. Это означает, что инновации на поле боя - не статичная вещь. Это больше похоже на шахматы", - сказал он на форуме в Кракове.

По словам ван Вила, соглашение, вводящее новые рамки для обмена информацией, в том числе о цепочках поставок беспилотников, будет завершено к июльскому саммиту альянса в Вашингтоне.

Одна из целей программы - помочь Украине стать крупным поставщиком технологий после окончания войны. По словам ван Вила, НАТО также хочет повторить некоторые из тех быстрых темпов внедрения и развертывания технологий, которые наблюдались в Украине после начала противостояния.

Ван Вил выступил на первом Форуме оборонных новаторов - конференции, в которой приняли участие представители Киева, Брюсселя и Пентагона, а также десятки стартапов, создающих оборудование для поля боя.

Главной темой мероприятия стало противодействие постоянному глушению Россией системы глобального позиционирования, что сделало некоторые украинские беспилотники и иностранное высокоточное оружие неэффективными. Приписываемые России помехи GPS все чаще затрагивают страны НАТО в Северной Европе, нарушая полеты и морское сообщение в Прибалтике и Финляндии.

В ответ на российские помехи украинские стартапы разрабатывают беспилотники, которые могут картографировать местность без GPS, ориентируясь на бортовые камеры или датчики.