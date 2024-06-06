Фархад Мамедов 6 июня 2024, 22:57

Назначенные на 11 июня местные «выборы» в районах севера Сирии, контролируемых курдскими группировками, были отложены из-за давления со стороны Анкары. После чего поддерживаемые США лидеры организации «Сирийские демократические силы» объявили, что они могут состояться в августе. Изначально «выборы», назначенные «Сирийскими демократическими силами», в состав которых входят PYD, считающаяся сирийским крылом террористической «Рабочей партии Курдистана» (РПК) и ее вооруженное подразделение ОНС, планировалось провести в регионах Джазира, Дейр-эз-Зор, Ракка, Табка, Фират, Манбидж и в части Африна. Сообщалось, что участие в них примут до тридцати курдских партий.

Официальная Анкара уверена, что планы, связанные с РПК сил по проведению «выборов» на севере Сирии, преследуют на первом этапе создание в регионе курдской автономии, а затем и независимого государства Курдистан. Отсюда, собственно, и столь резкая реакция. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция ни при каких обстоятельствах не позволит создать на севере Сирии «Государство Террористан». Этот вопрос обсуждался на последнем заседании Совета национальной безопасности Турции, где было заявлено, что «такие группировки, как РПК, PYD и ОНС, превратившие захваченные на севере Ирака и Сирии территории в рассадники терроризма, угрожают как территориальной целостности Сирии и Ирака, так и национальной безопасности Турции». Турция также провела переговоры по дипломатическим каналам с США, чтобы воспрепятствовать проведению «выборов» на севере Сирии. В частности, несколько дней назад министр иностранных дел Хакан Фидан во время встречи с Энтони Блинкеном в Праге довел до сведения госсекретаря США обеспокоенность Анкары. По данным источников в структурах безопасности, переданных турецкой редакцией радиостанции Deutsche Welle, Турция обеспокоена тем, что курды на севере Сирии не ограничатся проведением местных «выборов» и на следующем этапе объявят всеобщие «выборы», что, по мнению Анкары, в будущем может привести к разделению Сирии и созданию структурированной курдской автономии в регионе, аналогичной уже существующей на севере Ирака.

Те же источники сообщили, что Турция рассматривает несколько вариантов, исключающих такое развитие событий, вплоть до проведения новых наземных операций на севере Сирии. Ранее было заявлено, что в летние месяцы Турция планирует масштабную наземную операцию на севере Ирака, чтобы положить конец присутствию там вооруженных подразделений РПК. Однако, по некоторым данным, Анкара не получила ожидаемую поддержку этой операции от США, Ирака и Ирана. Предполагается, что на очередной перенос «выборов» с 11 июня на более поздний срок повлияло также давление со стороны США. Ведант Патель, официальный представитель Госдепартамента, заявил на днях, что Вашингтон не поддерживает планируемые курдами выборы, поскольку в настоящее время в Сирии нет возможности сделать их свободными, справедливыми и прозрачными.

«Мы донесли это сообщение до участников на севере Сирии», — сообщил Патель. Это означает, что Вашингтон обеспокоен не идеей формирования курдами собственных органов управления на севере Сирии, а отсутствием соответствующих условий для них. Скорее всего, именно поэтому, несмотря на массированное давление Турции, «Сирийские демократические силы» не отменили планируемые «выборы», а отложили их. Комментируя это решение, Министерство обороны Турции заявило, что проводимые террористической организацией РПК/PYD/ОНС «выборы» должны быть немедленно отменены. «Турция не может принять такую ситуацию. Президент и министр обороны донесли все необходимые предостережения по этому вопросу», - предупредило Минобороны.