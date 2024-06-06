Песков: «Украина закрыла двери для переговоров»

Предпосылок для мирных переговоров между Москвой и Киевом сейчас нет, «Украина сама закрыла двери для этого», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сейчас нет никаких оснований для начала переговорного процесса. Киевский режим по-прежнему полностью закрыл все двери для переговорного процесса», - сказал он.

Песков в очередной раз заявил, что российская сторона «продолжает добиваться выполнения целей» посредством войны в Украине.