Песков: «Украина закрыла двери для переговоров»
Предпосылок для мирных переговоров между Москвой и Киевом сейчас нет, «Украина сама закрыла двери для этого», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Сейчас нет никаких оснований для начала переговорного процесса. Киевский режим по-прежнему полностью закрыл все двери для переговорного процесса», - сказал он.
Песков в очередной раз заявил, что российская сторона «продолжает добиваться выполнения целей» посредством войны в Украине.
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