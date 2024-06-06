Мощный взрыв в Армении ВИДЕО
Армянские СМИ сообщили о сильном взрыве в городе Абовян рядом с Ереваном, причины пока не называются.
June 6, 2024
June 6, 2024
"В службу 911 поступили сигналы о том, что на участке 2-го километра дороги Ереван-Севан произошел взрыв на одной из заправочных станций, в результате чего возник пожар. Туда отправляются на боевые расчеты спасательной службы МВД. Будет предоставлена дополнительная информация", - заявили в МВД Армении.
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