Армянские СМИ сообщили о сильном взрыве в городе Абовян рядом с Ереваном, причины пока не называются.

"В службу 911 поступили сигналы о том, что на участке 2-го километра дороги Ереван-Севан произошел взрыв на одной из заправочных станций, в результате чего возник пожар. Туда отправляются на боевые расчеты спасательной службы МВД. Будет предоставлена дополнительная информация", - заявили в МВД Армении.