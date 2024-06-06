Азербайджан поддержал право грузин вернуться в Абхазию и Южную Осетию

Генеральная Ассамблея 103 голосами за, 9 против и при 52 воздержавшихся приняла резолюцию, которая признает право вынужденно перемещенных лиц и беженцев из оккупированных регионов Грузии на возвращение в свои дома в Абхазии и Цхинвальском регионе.

По сравнению с прошлым годом число голосов в поддержку резолюции увеличилось со 100 до 103 стран. В этом году резолюцию поддержали три страны – Аргентина, Армения и Южная Африка. Азербайджан также проголосовал за резолюцию.

Помимо России против проголосовали Беларусь, Бурунди, Куба, Мали, Никарагуа, Северная Корея, Сирия и Зимбабве. Число голосов «против» составило 9, как и в прошлом году при том же составе стран, за исключением того, что к голосованию «против» присоединилась Мали, а выбыл Судан.