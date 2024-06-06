Песков о реакции Путина на оскорбления

Оскорбительные высказывания президента США Джо Байдена в адрес его российского коллеги Владимира Путина «вредят его собственной репутации», заявил телеканалу Al Arabiya пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее Байден в интервью ABC News сказал, что знает Путина уже более 40 лет, и назвал того диктатором.

«Заявления президента США о Путине только вредят собственной репутации Байдена», — сказал Песков. Он добавил, что «российский президент не реагировал на такие заявления и не будет отвечать на хамство подобным образом».