Глава Гагаузии пообещала отправить президента Молдовы «на свалку истории» видео
Молдавской оппозиции после президентских выборов 20 октября удастся отправить действующую главу государства Майю Санду «на свалку истории».
Об этом заявила глава Гагаузии Евгения Гуцул российским журналистам на полях Петербургского международного экономического форума.
Гуцул также добавила, что у Гагаузии «есть возможность создать зону свободной торговли с РФ и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС)».
June 6, 2024
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