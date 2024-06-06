Джейхун Наджафов, собкор 02:43

Начался обратный отсчет второй космической миссии Турции с астронавтом Тувой Джихангиром Атасевером, которая стартует 8 июня. «Во время полета флаг Турции на груди моего скафандра будет находиться рядом с азербайджанским флагом, - сказал Тува Атасевер в интервью турецкому агентству АA. – Как и на земле, флаги Турции и Азербайджана будут рядом во время моего космического путешествия». По словам космонавта, стартующий 8 июня суборбитальный исследовательский полет турецкой космической научной миссии представляет собой проект в рамках миссии AX-3, которая началась в апреле 2023 года в Хьюстоне (США) и продлится на Международной космической станции (МКС).

«Министерство промышленности и технологий Турции - TÜBİTAK UZAY и Турецкое космическое агентство (TUA), превратили этот образовательный полет в научную миссию, - отметил Тува Атасевер. - Мы выбрали семь различных научных экспериментов и в течение нескольких месяцев работали над их интеграцией в космическом корабле. Надеюсь, что эксперименты, которые мы проведем в рамках этого полета, внесут значительный вклад в космические исследования Турции». Атасевер сообщил, что пилотировать корабль AХ-3 будет Вальтер Вилладей, который был командиром корабля первого космонавта Турции Альпера Гезеравчи. Вспомнив о космическом полете своего предшественника, Атасевер сказал, что вместе с Гезеравчи они провели в течение трехминутного периода микрогравитации тринадцать различных экспериментов. «Опыт, полученный за эти три минуты, имеет огромное исследовательское значение, - отметил Тува Атасевер. - Поэтому суборбитальный исследовательский полет, который стартует 8 июня, чрезвычайно ценен».