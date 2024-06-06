Атасевер пообещал haqqin.az… и полетел в космос с флагом Азербайджана главная тема
Начался обратный отсчет второй космической миссии Турции с астронавтом Тувой Джихангиром Атасевером, которая стартует 8 июня.
«Во время полета флаг Турции на груди моего скафандра будет находиться рядом с азербайджанским флагом, - сказал Тува Атасевер в интервью турецкому агентству АA. – Как и на земле, флаги Турции и Азербайджана будут рядом во время моего космического путешествия».
По словам космонавта, стартующий 8 июня суборбитальный исследовательский полет турецкой космической научной миссии представляет собой проект в рамках миссии AX-3, которая началась в апреле 2023 года в Хьюстоне (США) и продлится на Международной космической станции (МКС).
«Министерство промышленности и технологий Турции - TÜBİTAK UZAY и Турецкое космическое агентство (TUA), превратили этот образовательный полет в научную миссию, - отметил Тува Атасевер. - Мы выбрали семь различных научных экспериментов и в течение нескольких месяцев работали над их интеграцией в космическом корабле. Надеюсь, что эксперименты, которые мы проведем в рамках этого полета, внесут значительный вклад в космические исследования Турции».
Атасевер сообщил, что пилотировать корабль AХ-3 будет Вальтер Вилладей, который был командиром корабля первого космонавта Турции Альпера Гезеравчи.
Вспомнив о космическом полете своего предшественника, Атасевер сказал, что вместе с Гезеравчи они провели в течение трехминутного периода микрогравитации тринадцать различных экспериментов.
«Опыт, полученный за эти три минуты, имеет огромное исследовательское значение, - отметил Тува Атасевер. - Поэтому суборбитальный исследовательский полет, который стартует 8 июня, чрезвычайно ценен».
Космический корабль VSS Unity с турецким астронавтом на борту будет выведен ракетоносителем на высоту примерно 14 километров, затем от него отделится первая ступень, и корабль-носитель достигнет высоты 90 километров.
Как рассказал Атасевер, во время полета они подвергнутся гравитационному ускорению силой 4,5 G и прежде, чем достигнут максимальной высоты, войдут на скорости в три раза превышающей скорость звука, в фазу невесомости. Всего же за время полета будут проведены три научных эксперимента.
На всех этапах космического полета Тува Атасевер будет носить измерительное устройство для спектроскопии ближнего инфракрасного диапазона, которое будет прикреплено к его голове для визуализации мозга при помощи оборудования BEACON, позволяющего исследовать в течение полутора часов распределение крови и динамику спинномозговой жидкости в префронтальной области коры головного мозга.
По словам Атасевера, жидкость в организме, которая обычно находится в нижней части тела, в условиях невесомости скапливаются по направлению к черепу.
«Это увеличивает внутричерепное давление и может негативно сказаться на зрении астронавтов, - пояснил Атасевер. - Влияние невесомости на движение спинномозговой жидкости в космическом полете будет наблюдаться впервые. Кроме того, будет исследован «эффект обзора» - психологические изменения и трансформации в сознании, когда человек видит мир из космоса».
Отметим, что в 2023 году Тува Джихангир Атасевер принимал участие в работе 74-го Международного конгресса астронавтики в Баку. В интервью haqqin.az он обещал тогда приехать после возвращения на Землю в Баку, чтобы поделиться впечатлениями о космическом полете с представителями научного сообщества и молодежью Азербайджана.
Пока же очевидно, что по возвращении на Землю предметом глубоких исследований ученых станет сам турецкий астронавт, на котором ученые будут проверять влияние невесомости на метаболизм.
Напомним читателям, что Тува Джихангир Атасевер родился 12 августа 1992 года в Анкаре, окончил факультет электротехники и электроники Билькентского университета, позже получил степень магистра в области электротехники и электроники в Калифорнийском университете, после чего в течение пяти лет работал инженером по системам авионики в ROKETSAN.
В космический полет Атасевер намерен взять флаг Турции и флаг Азербайджана – родины его матери.