Леонид Швец, автор haqqin.az 02:54

Журналисты и эксперты не перестают рассуждать на тему, будет ли Запад помогать Украине, как будет и долго ли. Приводятся разные аргументы, ссылки на заявления политиков, цифры военных аналитиков и экономистов. Однако порой самый выразительный ответ дает не глубокий профессиональный анализ, а простое эмоциональное впечатление. Такой ответ был продемонстрирован. В то время как Владимир Путин в Петербурге встречался с президентами Боливии и Зимбабве, единственными лидерами, удостоившими вниманием Петербургский международный экономический форум, в Нормандии на чествовании 80-й годовщины высадки союзных войск во Франции участвовал Владимир Зеленский. Там же, помимо европейских руководителей, были и президент США Байден и премьер Канады Трюдо.

Конечно, в силу всех событий, произошедших после 24 февраля 2022 года, невозможно было и представить, чтобы Путин оказался в компании западных лидеров, но российский президент все же был задет тем обстоятельством, что Россию в Нормандию не пригласили. Накануне он на том же ПМЭФ рассказывал журналистам: «Бог с ним, пускай отмечают и без нас, от нас не убудет». А про Зеленского заметил: «Как можно отмечать такую серьезную дату в борьбе с нацизмом вместе с теми, кто неонацистов возводит на пьедестал почета и делает национальными героями?» Тут можно было бы напомнить, что украинцы в числе многих народов СССР активно вложились в победу, и в этом смысле участие украинского руководителя совсем не случайно. А вот президенту - поклоннику русского философа фашистских воззрений Ивана Ильина и инициатору нынешней войны – действительно на церемонии во Франции делать нечего. Точки были расставлены на торжествах, проходивших на участке нормандского побережья, который при подготовке к высадке в 1944 году получил название «пляж Омаха» - «Омаха-бич». Здесь 80 лет назад погибло две с половиной тысячи американских солдат.

Выступая с заключительным словом после сдержанной и стильной программы, президент Макрон упомянул присутствующего президента Зеленского и украинский народ как пример продолжения подвига солдат Второй мировой, боровшихся за свободу и достоинство. Это было встречено долгими аплодисментами, все присутствовавшие высокие гости, кроме пожилых ветеранов, встали. Символично, что в это время над Омаха-бич пролетели французские боевые самолеты. Но и это было не все. После завершения церемонии Зеленский с Трюдо приветствовали ветеранов Второй мировой, глубоких стариков, и один из них буквально вцепился в руку украинского президента, стал благодарить Украину за ее нынешнюю борьбу и даже пытался поцеловать ладонь Зеленского. Тот успел среагировать и горячо обнял старого солдата. Режиссер церемонии вовремя сориентировался и вывел сцену их встречи на большой экран, что вызвало новый взрыв аплодисментов. Какие здесь еще нужны были слова?