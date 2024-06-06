Отдел информации 03:14

В 2019 году в Баку, рядом со станцией метро «Нефтчиляр», загадочным образом сгорел торговый центр «Диглас», владельцем которого являлся Анар Махмудов - сын бывшего министра национальной безопасности Эльдара Махмудова. Имя владельца было раскрыто во время длящегося два года судебного разбирательства между управляющим торговым центром «Диглас» и страховой компанией «Azərsığorta». 27 апреля этого года судья Ильгар Дадашов, рассматривавшей данное дело, был найден повешенным у себя дома. В сообщениях СМИ указывалось, что 62-летний Дадашов, судья Коллегии по коммерческим делам Верховного суда, страдал сахарным диабетом, из-за чего впал в депрессию и покончил с собой.

В результате пожара торговый центр «Диглас» сгорел полностью. Все, что от него осталось, было снесено. Этот инцидент нанес также значительные убытки торговцам. На данный момент территория, на которой находился торговый центр, представляет собой огороженную пустую площадку. В 2022 году управляющий торговым центром Араз Рагимов подал иск против государственной страховой компании «Azərsığorta». По заявлению истца, 144 арендаторам, пострадавшим от пожара, было выплачено всего 7,9 миллиона манатов. После пожара для получения страховой выплаты в «Azərsığorta» было направлено письмо с соответствующими документами. Однако даже по прошествии трех с половиной лет страховая компания деньги не выплатила, хотя официально делать этого не отказалась. Тогда Рагимов подал иск против компании на 411 тысяч манатов. Из этой суммы 180 тысяч 700 манатов составляет страховая выплата, а 230 тысяч - пеня за задержку выплаты страховой суммы на три с половиной года.

В «Azərsığorta» в долгу не остались и заявили, что срок для подачи иска «Диглас» истек. "Истец подал в суд иск 3 ноября 2022 года, что превышает установленный законом трехлетний срок», - говорится, в частности, в ответе «Azərsığorta». Согласившись с аргументом ответчика, Бакинский коммерческий суд отклонил жалобу «Диглас». Это решение осталось в силе и после апелляции, поданной компанией. Однако, когда дело дошло до Верховного суда, судья Ильгар Дадашов отменил решение нижестоящей инстанции и направил дело на повторное рассмотрение в Бакинский апелляционный суд. Руководство «Диглас» объяснило позднее обращение в суд тем, что ждало завершения расследования уголовного дела, связанного с пожаром. Оно было возбуждено по статье 225 Уголовного кодекса (нарушение правил пожарной безопасности) в отношении директора ООО «Диглас» Расима Мамедова, директора ООО «Диглас-2» Араза Рагимова и управляющего торговым районом «Çin bazarı» Заура Эмирова. Впоследствии по различным причинам уголовные дела против них были прекращены и виновным в итоге признали только электрика Низами Фатуллаева, которого приговорили к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.