Сын Эльдара Махмудова, пожар в «Дигласе» и загадочное самоубийство судьи… перечень странных событий
В 2019 году в Баку, рядом со станцией метро «Нефтчиляр», загадочным образом сгорел торговый центр «Диглас», владельцем которого являлся Анар Махмудов - сын бывшего министра национальной безопасности Эльдара Махмудова.
Имя владельца было раскрыто во время длящегося два года судебного разбирательства между управляющим торговым центром «Диглас» и страховой компанией «Azərsığorta».
27 апреля этого года судья Ильгар Дадашов, рассматривавшей данное дело, был найден повешенным у себя дома. В сообщениях СМИ указывалось, что 62-летний Дадашов, судья Коллегии по коммерческим делам Верховного суда, страдал сахарным диабетом, из-за чего впал в депрессию и покончил с собой.
В результате пожара торговый центр «Диглас» сгорел полностью. Все, что от него осталось, было снесено. Этот инцидент нанес также значительные убытки торговцам. На данный момент территория, на которой находился торговый центр, представляет собой огороженную пустую площадку.
В 2022 году управляющий торговым центром Араз Рагимов подал иск против государственной страховой компании «Azərsığorta». По заявлению истца, 144 арендаторам, пострадавшим от пожара, было выплачено всего 7,9 миллиона манатов.
После пожара для получения страховой выплаты в «Azərsığorta» было направлено письмо с соответствующими документами. Однако даже по прошествии трех с половиной лет страховая компания деньги не выплатила, хотя официально делать этого не отказалась.
Тогда Рагимов подал иск против компании на 411 тысяч манатов. Из этой суммы 180 тысяч 700 манатов составляет страховая выплата, а 230 тысяч - пеня за задержку выплаты страховой суммы на три с половиной года.
В «Azərsığorta» в долгу не остались и заявили, что срок для подачи иска «Диглас» истек.
"Истец подал в суд иск 3 ноября 2022 года, что превышает установленный законом трехлетний срок», - говорится, в частности, в ответе «Azərsığorta».
Согласившись с аргументом ответчика, Бакинский коммерческий суд отклонил жалобу «Диглас». Это решение осталось в силе и после апелляции, поданной компанией. Однако, когда дело дошло до Верховного суда, судья Ильгар Дадашов отменил решение нижестоящей инстанции и направил дело на повторное рассмотрение в Бакинский апелляционный суд.
Руководство «Диглас» объяснило позднее обращение в суд тем, что ждало завершения расследования уголовного дела, связанного с пожаром. Оно было возбуждено по статье 225 Уголовного кодекса (нарушение правил пожарной безопасности) в отношении директора ООО «Диглас» Расима Мамедова, директора ООО «Диглас-2» Араза Рагимова и управляющего торговым районом «Çin bazarı» Заура Эмирова. Впоследствии по различным причинам уголовные дела против них были прекращены и виновным в итоге признали только электрика Низами Фатуллаева, которого приговорили к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
При этом было документально подтверждено, что торговый центр «Диглас» принадлежит Анару Махмудову - сыну бывшего министра Эльдара Махмудова. В документах объекта, зарегистрированного 3 марта 2010 года, он указан как учредитель и законный представитель.
В частности, директора ООО «Диглас-2» Араз Рагимов сказал в ходе расследования дела буквально следующее:
«Официальным учредителем ООО «Диглас» был Анар Махмудов. Я создал ООО «Диглас-2». Мы подписали договор о том, что я управляю компанией «Диглас». Но фактически я получал зарплату как сотрудник Анара Махмудова».
Отметим, что в период, когда Эльдар Махмудов возглавлял ныне упраздненное Министерство национальной безопасности, его сын Анар управлял огромной семейной бизнес-империей, включавшей в себя многочисленную коммерческую недвижимость и компании.
В настоящее время Анар Махмудов находится в Лондоне и управляет бизнесом, основанным в нескольких странах Европы. В 2020 году британская газета The Guardian опубликовала расследование о недвижимости детей Эльдара Махмудова в Лондоне общей стоимостью более 100 миллионов фунтов стерлингов. Журналисты-расследователи выяснили, что дети Махмудова располагают также многочисленной недвижимостью и компаниями в Люксембурге, Испании, Литве и других странах Европы.