Франция передаст Украине Mirage. Можно бить по России

По его словам, подготовка начнется уже этим летом и займет «пять-шесть месяцев», соответственно, передача самолетов произойдет ближе «к концу года». При этом Макрон отметил, что Киев получит право использовать Mirage 2000-5 для ударов по объектам на территории России.

«Мы не разрешаем вам использовать оружие, чтобы атаковать гражданское население, но, чтобы нейтрализовать точку, из которой вас атаковали, — да», — сказал президент Франции, пояснив , что запрет Киеву «нейтрализовать эти российские возможности» будет равносилен заявлению, что Украина «больше не может защищаться».

По данным Forbes, Париж может передать Киеву около 20 истребителей Mirage 2000-5, которые являются модернизированной версией Mirage 2000 четвертого поколения. Эти самолеты способны применять крылатые ракеты SCALP-EG, которые Франция уже отправила в Украину, а также «умные» авиабомбы AASM Hammer.

Также Макрон объявил о намерении обучить 4500 украинских солдат. «Существует проблема численности украинских войск. Украинский президент и министр обороны обратились ко всем союзникам — 48 часов назад в официальном письме — с просьбой: «Нам нужно, чтобы вы быстрее обучили нас, и чтобы вы сделали это на нашей территории», — отметил французский президент.

По мнению Макрона, подготовка солдат на территории Украины французскими инструкторами не является «фактором эскалации».

Ранее США разрешили Украине наносить удары по военным целям на территории России и сбивать в российском воздушном пространстве боевые самолеты с помощью американских систем противовоздушной обороны (ПВО).