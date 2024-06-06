В Еврокомиссии наконец приняли решение

В июне Европейская комиссия планирует начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС, сообщает Financial Times.

Комиссия стремится ускорить процесс перед передачей председательства Венгрии, которая скептически относится к поддержке Украины. В пятницу будет объявлено, что Украина соответствует критериям, включая антикоррупционные меры и защиту меньшинств.

Украина и Молдова получили статус кандидатов на вступление в ЕС в 2022 году после российского вторжения. Однако начало переговоров не гарантирует быстрого или обязательного приема в Союз, так как он зависит от реформ и политической воли стран ЕС.