В МУС подали иск: требуют выдать ордер на арест Симоньян, Соловьева и Медведева

Правозащитники потребовали выдать ордеры на арест телеведущего Владимира Соловьева, главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян, главу медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, радио- и телеведущего Сергея Мардана, а также заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

Международная федерация за права человека (FIDH) и ее партнеры направили обращение в офис прокурора Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, попросив выдать ордеры на арест шести российских пропагандистов. Об этом передает «Медуза» со ссылкой на пресс-релиз организации.

Все они, по мнению авторов заявления, способствуют «военным преступлениям России», будучи причастными к кампании по распространению ненависти к мирным жителям Украины. Правозащитники заявляют, что эти действия можно квалифицировать как преступление против человечности.

В FIDH считают, что первый заместитель главы Администрации президента РФ Алексей Громов — человек, отвечающий за государственную пропаганду на российском телевидении, — также несет ответственность за преследование украинцев с помощью языка ненависти.

В рамках своего обращения правозащитники проанализировали более двух тысяч видеозаписей с высказываниями российских пропагандистов, сделанными с 24 февраля 2022 года по 24 февраля 2024-го. Всего FIDH и ее партнеры выявили более 300 высказываний, которые сочли проявлением языка ненависти в отношении украинцев. Результаты исследования FIDH направлены в офис прокурора МУС.