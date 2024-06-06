Ультиматум Синвара: Только после Израиля...

Лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар заявил посредникам из арабских стран, что он примет мирное соглашение только в том случае, если Израиль возьмет на себя обязательство о постоянном прекращении огня. Об этом сообщила американская The Wall Street Journal.

Это первый ответ, приписываемый Синвару, на предложение президента США Джо Байдена, прозвучавшее на прошлой неделе, положить конец восьмимесячной войне.

«ХАМАС не передаст свое оружие и не подпишет предложение, требующее этого», — цитируют арабские посредники слова лидера ХАМАС Синвара.

Официального ответа на выдвинутые условия руководство ХАМАС пока не дало.