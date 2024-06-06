Милей отменил встречу с Макроном и не полетит на саммит по Украине

Президент Аргентины Хавьер Милей решил отказаться от поездки на саммит мира по Украине, который пройдет в Швейцарии 15–16 июня, сообщает агентство Bloomberg.

Милей должен был принять в нем участие по приглашению премьер-министра Италии Джорджа Мелони.

Помимо этого, Милей отменил встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которая была запланирована на 19 июня.

Решение Милея не посещать крупные политические мероприятия в Европе связано с национальными датами в Аргентине, в частности, 17 июня в стране отмечают национальный день латиноамериканской свободы, а 20-го — День флага.