Тревожные новости с украинского фронта

Россияне продвинулись в двух населенных пунктах Харьковской области – в городе Волчанске и селе Ивановка. Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW).

«Русские войска недавно продвинулись юго-восточнее Купянска на фоне продолжения наземных атак вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 6 июня. Геолокационные кадры, опубликованные 6 июня, указывают на то, что российские войска продвинулись к северо-западу от Ивановки (юго-восточнее Купянска) во время механизированной атаки в составе взвода...» — говорится в сообщении.

Накануне аналитики DeepState заявили, что 6 июня российские войска захватили село Ивановка в Харьковской области.