Российские власти рассказали о будущем «Крокуса»

По его словам, на этом месте в Красногорске может появиться сквер с памятником. «Наше мнение полностью совпадает с общественным», — заявил Воробьев.

Для территории, на которой расположен подвергшийся террористической атаке концертный зал «Крокус Сити Холл», подготовлена концепция благоустройства. Об этом РБК сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Впрочем, финальное решение по застройке будет зависеть от владельца объекта Сrocus Group Араза Агаларова, уточнил Воробьев.

Сроки возможной реализации проекта, по словам губернатора, пока непонятны. «Но мы не хотим откладывать это в долгий ящик, идет обсуждение», — добавил Воробьев.

В то же время в Crocus Group РБК заявили, что на данный момент необходимо дождаться итогов соответствующих экспертиз здания. До их завершения говорить о каких-либо вариантах преждевременно, добавили в компании.

В конце марта сын владельца комплекса и президент Agalarov Development Эмин Агаларов говорил, что окончательное решение по восстановлению «Крокус Сити Холла» пока не принято. Тогда же он указывал, что оно будет зависеть от мнения губернатора Московской области, президента России Владимира Путина и общественности.

22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле» на концерте группы «Пикник» произошел теракт. В здание ворвалась группа вооруженных людей, они начали стрельбу и подожгли концертный зал. В результате нападения погибли 145 человек, более 500 получили ранения, концертный зал был уничтожен. Ответственность за теракт в «Крокусе» взяла на себя ячейка «Исламского государства». В ходе расследования арестованы 18 человек.