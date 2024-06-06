Эрдоган: Турция гордится успехами Узбекистана

«Для меня большая честь получить столь высокую награду Турецкой Республики в день подписания Декларации об углублении всеобъемлющего стратегического партнерства между нашими странами», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Президент Эрдоган сказал, что Узбекистан после избрания Мирзиёева президентом в 2016 году превратился в источник мира и стабильности в своем регионе. По его словам, Шавкат Мирзиёев обеспечил развитие своей страны благодаря новым проектам 3-го Возрождения Узбекистана и прогрессивным реформам, которые Турция поддерживает.

Президент Турции далее сказал: «Мы рады видеть, что президент вернул Узбекистан, который является великим государством, его славу. Турция гордится достижениями Узбекистана во всех областях».

Накануне при участии президентов двух стран было подписано 18 соглашений между двумя странами, а также совместная декларация об углублении всеобъемлющего стратегического партнерства между Турецкой Республикой и Республикой Узбекистан.