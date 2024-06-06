Турция приостановит импорт российской пшеницы

Турция с 21 июня по 15 октября собирается приостановить импорт пшеницы в республику. Об этом сообщили в пресс-службе турецкого Министерства сельского и лесного хозяйства.

При этом в ведомстве не исключили, что сроки ограничений могут измениться.

«Указанная приостановка может быть перенесена на более поздний срок в соответствии с рыночными условиями, которые сложатся к назначенной дате», — отмечается на сайте министерства.

В ведомстве также пояснили, что приостановка ввоза призвана поддержать турецких сельскохозяйственных производителей в сложный летний сезон. Обычно в это время в стране наблюдается увеличение импорта пшеницы и, как следствие, падение цен на зерно.

Турция занимает второе место по объему закупаемой российской пшеницы. Страна уступает по этому показателю только Египту.