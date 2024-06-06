Отмечается, что правительство Германии подозревало Россию в шантаже: в ноте Министерства экономики страны от августа 2021 года, которую цитирует Handelsblatt, говорится, что, вызвав таким образом дефицит газа, российские власти могут попытаться форсировать ввод «Северного потока — 2» в эксплуатацию до того, как немецкие власти проведут необходимую сертификацию.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель перед своим уходом в отставку в конце 2021 года знала о намерениях России ограничить поставки газа в Европу, однако скрыла эту информацию, пишет газета Handelsblatt, получившая доступ к закрытым документам по газопроводу «Северный поток-2».

В документе отмечалось, что поведение России «может иметь драматические последствия», а заполнение хранилищ газа идет «очень медленно». К июлю 2021-го принадлежащие «Газпрому» хранилища были заполнены лишь наполовину.

Эта нота, по данным Handelsblatt, была отправлена тогдашнему министру экономики и близкому соратнику Меркель Петеру Альтмайеру, а он проинформировал Кабинет министров. Однако в октябре 2021 года, пишет Handelsblatt, Меркель, отвечая на вопросы журналиста газеты, сказала, что не видит признаков того, что Россия сокращает поставки газа в Европу.

В конце сентября 2022 года на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», идущих по дну Балтийского моря, произошла серия взрывов, в результате чего повреждения получили три из четырех нитей. Кто стоял за взрывами — неизвестно. Несколько европейских стран начали расследование, однако Дания и Швеция его прекратили. В Германии расследование еще продолжается.