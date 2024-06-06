Власти Катара пригрозили ХАМАС, что лидеры этой организации будут изгнаны из Дохи, если не будет принята сделка по освобождению заложников и прекращению войны в Газе. Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники.

По словам источника, власти Катара уже несколько месяцев предупреждают ХАМАС о возможном изгнании из Дохи, если не будет прогресса на переговорах, но теперь эта угроза стала реальной.

Накануне сайт саудовской газеты "Аш-Шарк" сообщил, что руководство ХАМАС отвергло предложенную властями Израиля схему соглашения о прекращении огня и обмене пленными. В публикации говорилось, что сделка была отвергнута, так как ее содержание "принципиально отличалось" от того, что было заявлено президентом США Джо Байденом. "Аш-Шарк" ссылался на реакцию ХАМАС, распространенную вечером 5 июня среди палестинских фракций.

Согласно заявлению ХАМАС, представленный вариант соглашения "не гарантирует постоянного прекращения огня; оккупационные силы останутся в Газе, и когда они заберут заложников, то возобновят войну на уничтожение против нашего народа".

Возможный переезд руководства ХАМАС из Катара в другую страну обсуждался более месяца назад. Тогда Иордания и Турция дали понять, что не примут у себя лидеров ХАМАС.