Спецназ Азербайджана, Турции и Грузии в деле фото; видео

В Баку с участием сил специального назначения Азербайджана, Турции и Грузии продолжают успешно проходить мероприятия в рамках совместных военных учений этих стран «Кавказский орел – 2024».

В соответствии со сценарием учений поднятые по тревоге спецназовцы двинулись к пунктам назначения в целях совершения налета на важные стратегические и военные объекты условного противника, выполнив задачи по занятию выгодных позиций.