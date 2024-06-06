Спецназ Азербайджана, Турции и Грузии в деле фото; видео
В Баку с участием сил специального назначения Азербайджана, Турции и Грузии продолжают успешно проходить мероприятия в рамках совместных военных учений этих стран «Кавказский орел – 2024».
В соответствии со сценарием учений поднятые по тревоге спецназовцы двинулись к пунктам назначения в целях совершения налета на важные стратегические и военные объекты условного противника, выполнив задачи по занятию выгодных позиций.
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