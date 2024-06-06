Молодежь Азербайджана приучают к здоровому образу жизни

Государственная служба Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу и Исполнительная власть Гёйгёльского района провели конференцию, посвященную профилактике вредных привычек и пропаганде здорового образа жизни среди молодежи.

Выступившие на конференции представители Госслужбы рассказали о работе, проводимой с целью предотвращения распространения вредных привычек среди молодежи, отмечена необходимость пропаганды здорового образа жизни среди подростков и молодежи, избавления их от вредных привычек.

В пресс-службе напомнили, что аналогичные мероприятия были организованы в ряде районов Азербайджана, в ближайшие месяцы планируется провести их и в других регионах страны.