Молодежь Азербайджана приучают к здоровому образу жизни
Государственная служба Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу и Исполнительная власть Гёйгёльского района провели конференцию, посвященную профилактике вредных привычек и пропаганде здорового образа жизни среди молодежи.
Согласно сообщению пресс-службы ведомства, в мероприятии приняли участие глава ИВ Гёйгёльского района Эльвин Пашаев, сотрудники Госслужбы, правоохранительных органов, ряда госструктур.
Выступившие на конференции представители Госслужбы рассказали о работе, проводимой с целью предотвращения распространения вредных привычек среди молодежи, отмечена необходимость пропаганды здорового образа жизни среди подростков и молодежи, избавления их от вредных привычек.
В пресс-службе напомнили, что аналогичные мероприятия были организованы в ряде районов Азербайджана, в ближайшие месяцы планируется провести их и в других регионах страны.