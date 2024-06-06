У Кремля «нет планов» создавать округ из захваченных территорий

Российские власти пока не приняли решение о создании нового федерального округа. Об этом заявил 7 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

6 июня российские СМИ распространили заявление так называемого «губернатора Запорожской области» Евгения Балицкого, что в России в ближайшее время будет создан «новый федеральный округ из четырех новых регионов», а именно захваченных РФ Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины, а также Крыма. Балицкий в разговоре с РИА Новости сообщил, что в России будет создан новый федеральный округ: «Я думаю, это должно быть в ближайшее время». Он добавил, что «вопрос прорабатывается на федеральном уровне».

«Много разных идей на этот счет, но никаких решений не принималось»,— сказал Песков ТАСС. Отвечая на вопрос о том, планируются ли объявления о подобном решении в ближайшее время, пресс-секретарь ответил отрицательно.