По его словам, такое решение в Вашингтоне было принято после того, как Китай и Россия «фактически отказались» обсуждать контроль над вооружениями. В связи с этим в администрации президента США посчитали, что им необходимо «принять более конкурентный подход к нераспространению и контролю над вооружениями» и «внести определенные коррективы» в свою позицию и возможности.

Вашингтон все еще надеется усадить Москву и Пекин за стол переговоров, но хочет показать, что отказ от обсуждения будет иметь последствия. В частности, США рассчитывают донести до России и Китая, что они «столкнутся с ухудшением обстановки в плане безопасности, если продолжат отказываться от участия», отметил собеседник Semafor.

Помимо разработки новой ядерной гравитационной бомбы ужесточение подхода США будет выражаться в усилиях по продлению срока службы некоторых атомных подводных лодок класса «Огайо», пояснил источник. По его словам, американские власти также рассматривают вопрос о дальнейшем развитии ядерных сил США в условиях «растущих ядерных угроз» и работают над обеспечением того, чтобы ключевые союзники имели возможность наносить удары на дальние расстояния в рамках самообороны.