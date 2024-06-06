Орбан о точке невозврата

Западные страны вплотную подошли к точке невозврата в ситуации в Украине, которая может привести их к прямому военному столкновению с Россией. Как передают зарубежные СМИ, такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.

Отметив опасную эскалацию украинского конфликта, глава правительства сказал: "Что касается последней возможности повернуть вспять, этой точки невозврата, когда уже невозможно будет дать обратный ход, то мы уже находимся очень близко к ней".

Орбан считает, что об этом свидетельствуют воинственные заявления лидеров стран Евросоюза и НАТО, в частности, угрозы президента Франции передать Украине военные самолеты. В то же время премьер отметил, что и Россия выступает с чрезвычайно жесткими заявлениями в адрес США и их союзников.

По мнению Орбана, возрастает угроза новой мировой войны.

"Это тот случай, когда конфликт, начавшийся [в Украине] как региональный, не был с самого начала изолирован. Сторонники войны сделали его европейским конфликтом, а теперь он выходит за пределы Европейского континента и распространяется на другие районы мира. Вот так региональные войны перерастают в мировые", - предупредил глава правительства.

Он подтвердил, что в этой ситуации Венгрия не допустит, чтобы ее втянули в украинский конфликт, и не будет участвовать в возможной миссии НАТО на территории соседней страны.

"НАТО является оборонным альянсом, поэтому никто не может заставить нас участвовать в военных действиях за пределами территории НАТО, и мы не должны за это платить", - заявил Орбан. По его словам, НАТО требует от государств-членов $45 млрд в год на военную помощь Украине, но Венгрия выступила против этого.