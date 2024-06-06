Захарова пригрозила США

США не удастся избежать ответственности за разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары по территории России американским оружием. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

Комментарий стал ответом на разрешение госсекретаря США Энтони Блинкена наносить ВСУ удары по территории России.

«Сразу же после этих заявлений Блинкена, буквально через несколько часов, ВСУ атаковали жилые кварталы Белгорода. Они сделали это с помощью американских реактивных систем залпового огня HIMARS», - утверждает Захарова.

По ее словам, Вашингтон считает, что «вранье и лукавство» позволят ему избежать ответственности за «разрушительную деятельность». Однако она пригрозила США, что они ответят за то, что «они разрешили сейчас киевскому режиму, но делали долгие годы».