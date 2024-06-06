В Ширване задержали зампредседателя ПНФА названа причина
В городе Ширване сотрудники полиции задержали члена правления Партии народного фронта, заместителя председателя партии Аяза Магеррамова. Данную информацию распространили местные СМИ.
В пресс-службе МВД на запрос haqqin.az заявили, что 6 июня около 23:00 в колл-центр МВД поступило заявление о том, что в один из домов города с целью кражи вошел неизвестный, он попал на камеру, установленную в доме: «Сотрудники полиции, прибывшие по указанному адресу, задержали мужчину и доставили его в отдел полиции Ширвана. В ходе разбирательства было установлено, что это житель Баку Магеррамов Аяз Габиб оглы, 1982 года рождения, ранее неоднократно судимый. По факту проводится расследование», - заявили в пресс-службе.