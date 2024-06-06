Минздрав назвал грязные пляжи в Азербайджане

По результатам лабораторных исследований установлено, что физико-химические и бактериологические показатели морской воды на пляжах Бузовна, Загульбы, Мардакяна, Шувелана, Новханы, Горадиля, Нардарана, Бильгя и Пиршаги зафиксированы на уровне нормы.

Республиканский центр гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения совместно с Управлением Каспийского комплексного экологического мониторинга Министерства экологии и природных ресурсов в связи с подготовкой к лету 2024 года провел мониторинг санитарного состояния пляжей в Баку и Сумгаите, в Ленкоранском, Хачмазском и Астаринском районах республики, а также показателей качества морской воды с помощью лабораторных методов исследования.

Помимо этого, в санитарно-защитных зонах пляжей Шихово Сабаильского района, Сахиль Гарадагского района, Говсан Сураханского района, Тюркан Хазарского района и пляжей Сумгаита, в то же время в северной прибрежной зоне республики (Ялама, Набрань, Истису и поселок Сеидли), а также на пляжных участках южного региона (Ленкоранский и Астаринский районы) проведен мониторинг качества морской воды рекреационных территорий.

На основании анализов проб морской воды, взятых для лабораторного исследования, установлено, что интенсивное загрязнение моря сточными водами, сбрасываемыми в санитарно-защитные зоны, продолжается и показатели микробиологического загрязнения морской воды на этих пляжах не соответствуют требованиям действующих нормативов.

Принимая во внимание, что высокие показатели бактериологического загрязнения морской воды в период пляжного сезона 2024 года могут представлять серьезную угрозу для здоровья населения, ссылаясь на Закон Азербайджанской Республики «О санитарно-эпидемиологической безопасности», принято решение временно запретить использование в качестве пляжей побережья Шихово Сабаильского района, Сахиль Гарадагского района, Говсан Сураханского района, Тюркан Хазарского района, города Сумгаит, северной прибрежной зоны республики (Ялама, Набрань, Истису и поселок Сеидли), южного региона (Ленкоранский и Астаринский районы) и незаконных пляжных зон на этих территориях.

Следует отметить, что при лабораторных исследованиях морской воды исследуются санитарно-химические (цветность и запах морской воды, плавающие смеси, взвешенные вещества, биохимическое потребление кислорода, нефтепродукты, фенол) и бактериологические (кишечные бактерии) показатели.

В настоящее время на пляжах продолжаются соответствующие меры с использованием лабораторных методов исследования морской воды. В то же время официальная информация о результатах мониторинга направляется в Исполнительную власть города Баку, Министерство экологии и природных ресурсов, Главное управление полиции города Баку, Министерство по чрезвычайным ситуациям, а также региональные исполнительные органы власти и управления полиции республики.