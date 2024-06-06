Убили зампреда движения «доносчиков»

В Подмосковье возле своего дома убит 37-летний заместитель председателя движения «Зов народа» Антон Еговцев, сообщили представители этой организации и несколько российских телеграм-каналов.

Сообщается, что Еговцеву нанесли несколько ударов ножом, убийцей может быть мужчина, который преследовал его жену. Отмечается, что предполагаемый убийца задержан и находится в больнице, так как получил ранение.

По данным Baza, жену убитого ранее несколько лет преследовал мужчина. Он «лез в семью, следил за девушкой, не реагировал на просьбы отстать». Несмотря на несколько заявлений, полиция в дело не вмешивалась.

Движение «Зов народа» известно тем, что его участники пишут в правоохранительные органы жалобы на деятелей культуры, политиков и общественников. По данным СМИ, активисты «Зова народа» обращались в госорганы по поводу деятельности певицы Лолиты, ведущей Анастасии Ивлеевой, музыкантов Би-2, писательницы Людмилы Улицкой, группы Animal Jazz и других.