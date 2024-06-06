Президент Швейцарии об участии России в мирной конференции

По итогам международной конференции по Украине, которая пройдет 15-16 июня в Бюргенштоке, не будет подписано мирное соглашение: для этого за столом переговоров должны присутствовать обе стороны. Об этом в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявила президент Швейцарии Виола Амхерд.

"С помощью этой конференции мы хотим создать диалоговую платформу, где в качестве первого шага мы обсудим, как можно достичь мира в Украине. Нам ясно, что по итогам конференции мы не подпишем мирное соглашение. Для мира обе стороны должны быть за столом переговоров", - констатировала она, добавив, что сейчас это кажется невозможным.

Россия, по словам президента Швейцарии, "также могла бы принять участие в возможной последующей конференции". В то же время Амхерд отметила, что это мероприятие не "мирная конференция", а "конференция по вопросам мира в Украине".

"Это разница. Мы хотим укрепить доверие и найти решения по этим вопросам, которые важны для гражданского населения, а затем и для мира в дальнейшем", - сказала она, отвечая на вопрос о том, что на конференции речь пойдет не о мире в Украине, а о гуманитарных проблемах, ядерной и продовольственной безопасности и свободе судоходства.