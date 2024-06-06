В AQTA рассказали о значимости Всемирного дня безопасности пищевых продуктов

В Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (AQTA) поделились пресс-релизом, посвященным 7 июня — Всемирному дню безопасности пищевых продуктов.

«Этот знаменательный день был учрежден 20 декабря 2018 года решением Организации Объединенных Наций, принимая во внимание негативное влияние рисков, связанных с пищевыми продуктами, не только на здоровье человека, но и на мировую экономику в целом.

В настоящее время 188 стран сотрудничают по международным стандартам пищевых продуктов, руководствам и правилам применения Кодекса Алиментариус, который играет важную роль в защите здоровья потребителей в международной торговле пищевыми продуктами и обеспечении справедливой торговли. Всемирный день безопасности пищевых продуктов также отмечается в рамках партнерства между Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН, Всемирной организацией здравоохранения и Кодексом Алиментариус.