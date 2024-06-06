В AQTA рассказали о значимости Всемирного дня безопасности пищевых продуктов
В Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (AQTA) поделились пресс-релизом, посвященным 7 июня — Всемирному дню безопасности пищевых продуктов.
«Этот знаменательный день был учрежден 20 декабря 2018 года решением Организации Объединенных Наций, принимая во внимание негативное влияние рисков, связанных с пищевыми продуктами, не только на здоровье человека, но и на мировую экономику в целом.
В настоящее время 188 стран сотрудничают по международным стандартам пищевых продуктов, руководствам и правилам применения Кодекса Алиментариус, который играет важную роль в защите здоровья потребителей в международной торговле пищевыми продуктами и обеспечении справедливой торговли. Всемирный день безопасности пищевых продуктов также отмечается в рамках партнерства между Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН, Всемирной организацией здравоохранения и Кодексом Алиментариус.
Обеспечение безопасности пищевых продуктов — это задача всех участников пищевой цепочки. Только таким образом можно гарантировать безопасность еды на наших столах. Однако могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, которые ставят под угрозу пищевую безопасность. Для готовности к этим обстоятельствам органы, выполняющие функции регулирования и контроля, могут держать общую ситуацию под контролем, совершенствуя законодательство и системы контроля безопасности пищевых продуктов, проводя мониторинги и проверки, а также поддерживая тесные связи с субъектами пищевой цепочки и общественностью. Обязанности субъектов пищевой цепочки включают развитие внутренней системы контроля безопасности пищевых продуктов на предприятии и обмен информацией с потребителями, а также делиться опытом, полученным в результате неприятных инцидентов на производстве, с другими субъектами пищевой цепочки. Потребители, в свою очередь, должны знать, какие шаги предпринять в случае непредвиденной ситуации, связанной с безопасностью пищевых продуктов.
Стоит отметить, что в рамках проекта «Инструмент оценки системы контроля пищевых продуктов» в результате проведенного в Азербайджане оценивания было установлено, что все 25 компетенций, определенных ФАО и ВОЗ как идеальные системы, включая готовность к кризисным ситуациям, функционируют в существующей системе пищевой безопасности республики. Это показатель соответствия существующей системы пищевой безопасности стандартам и требованиям, установленным международными организациями».