В Баку отрава вместо донеров наши беды
Недавно на видео, распространившемся в социальных сетях, был зафиксирован очередной факт, подтверждающий ужасное состояние в большинстве бакинских донерных.
На кадрах, снятых в одной из них, утверждается, что пища готовится из кишок животных, хранящихся без соблюдения каких-либо санитарных норм и температурного режима в пластиковых пакетах для мусора.
Неизвестно, где именно было снято это видео, но особого удивления оно не вызвало. Поскольку жалобы на нарушение санитарно-гигиенических норм и неясное происхождение мяса в донерных Баку поступают регулярно.
Не секрет, что цены на мясо в стране продолжают расти: в магазинах килограмм говядины обходится сегодня в 17-18, а баранины – в 17-20 манатов. На этом фоне цены на донер в некоторых местах отличает поразительная стабильность – этот продукт по-прежнему можно купить всего за 1 манат 50 гяпиков.
Комментируя «вирусное» видео, Ага Саламов, эксперт по вопросам питания, отметил, что на самом деле готовится не донер, а популярное турецкое блюдо кокореч, что, впрочем, ни в коей мере не оправдывает царящую вокруг антисанитарию.
«На предприятиях по производству донеров продукты после нанизывания на вертел должны замораживаться при минус 40 градусах, после чего доставляться в пункты продажи в холодильных машинах при температуре не выше 18 градусов», - подчеркнул эксперт Ага Саламов. Он также отметил, что донерные должны быть заинтересованы в наличии ветеринарного сертификата у компании, которая поставляет им мясо.
«Происхождение мяса должно быть известно, - утверждает эксперт. - Нельзя покупать его откуда попало. Некоторые донерные приобретают дешевое мясо, чтобы снизить себестоимость и получить больше прибыли. Однако мясо должно проходить ветеринарный контроль, перевозиться в машинах, оборудованных холодильными установками, и правильно храниться. Однако на донерных проблема не заканчивается. Если мясо или куриный донер оставляют на следующий день, то их необходимо хранить в холодильнике. А если они уже нанизаны на вертел, то не должны долго находиться в комнатной температуре. Процесс обработки должен быть завершен как можно быстрее».
По словам эксперта, потребители, сталкивающиеся с негативными ситуациями в донерных, должны обращаться в Агентство пищевой безопасности.
В Агентстве корреспонденту haqqin.az сообщили, что контроль над предприятиями общественного питания и точками продажи донеров был усилен. С 13 мая проведены мониторинги в 250 объектах, где продаются донеры. И только один из них был признан удовлетворительным, в то время как на 249 предприятиях выявился целый пакет различных нарушений: работа без регистрации в реестре продовольственной безопасности, несоблюдение технологической последовательности, отсутствие входного контроля за поступающим сырьем, несоблюдение температурного режима, использование просроченного сырья…
Также было выявлено несоблюдение требований к оттаиванию замороженных продуктов, отсутствие документов, подтверждающих ветеринарно-санитарную экспертизу мяса для приготовления донеров, отсутствие отдельной зоны для санитарно-гигиенической обработки сырого мяса, оснащенной необходимым оборудованием.
Как заявили в Агентстве пищевой безопасности, в большинстве случаев сотрудники донерных не полностью соблюдают гигиенические нормы, не проходят начальные и периодические медицинские осмотры и не имеют соответствующих медицинских справок. Кроме того, предприятия не всегда обеспечены в достаточном количестве системами питьевой воды, готовыми к использованию.
В рамках мониторингов, проведенных Агентством, из 203 предприятий были взяты 285 образцов донеров (214 из куриного мяса и 71 - из говядины) и отправлены для анализа в соответствующую лабораторию Института пищевой безопасности Азербайджана.
В результате проверок в 62 образцах донеров, взятых из 47 предприятий, была обнаружена бактерия E.Coli, а еще в одном образце — бактерия L.monocytogenes.
В связи с обнаруженными нарушениями в отношении руководства 23 предприятий были приняты административные меры и выданы обязательные для исполнения предписания по устранению нарушений.
Помимо этого, были выявлены различные несоответствия с техническими нормативно-правовыми актами в области пищевой безопасности. В результате Агентство приостановило деятельность десяти предприятий, а также отстранило от работы сотрудников в пяти предприятиях.