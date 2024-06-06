Жаля Агазаде, собкор 12:54

Недавно на видео, распространившемся в социальных сетях, был зафиксирован очередной факт, подтверждающий ужасное состояние в большинстве бакинских донерных. На кадрах, снятых в одной из них, утверждается, что пища готовится из кишок животных, хранящихся без соблюдения каких-либо санитарных норм и температурного режима в пластиковых пакетах для мусора. Неизвестно, где именно было снято это видео, но особого удивления оно не вызвало. Поскольку жалобы на нарушение санитарно-гигиенических норм и неясное происхождение мяса в донерных Баку поступают регулярно. Не секрет, что цены на мясо в стране продолжают расти: в магазинах килограмм говядины обходится сегодня в 17-18, а баранины – в 17-20 манатов. На этом фоне цены на донер в некоторых местах отличает поразительная стабильность – этот продукт по-прежнему можно купить всего за 1 манат 50 гяпиков.

Комментируя «вирусное» видео, Ага Саламов, эксперт по вопросам питания, отметил, что на самом деле готовится не донер, а популярное турецкое блюдо кокореч, что, впрочем, ни в коей мере не оправдывает царящую вокруг антисанитарию. «На предприятиях по производству донеров продукты после нанизывания на вертел должны замораживаться при минус 40 градусах, после чего доставляться в пункты продажи в холодильных машинах при температуре не выше 18 градусов», - подчеркнул эксперт Ага Саламов. Он также отметил, что донерные должны быть заинтересованы в наличии ветеринарного сертификата у компании, которая поставляет им мясо. «Происхождение мяса должно быть известно, - утверждает эксперт. - Нельзя покупать его откуда попало. Некоторые донерные приобретают дешевое мясо, чтобы снизить себестоимость и получить больше прибыли. Однако мясо должно проходить ветеринарный контроль, перевозиться в машинах, оборудованных холодильными установками, и правильно храниться. Однако на донерных проблема не заканчивается. Если мясо или куриный донер оставляют на следующий день, то их необходимо хранить в холодильнике. А если они уже нанизаны на вертел, то не должны долго находиться в комнатной температуре. Процесс обработки должен быть завершен как можно быстрее». По словам эксперта, потребители, сталкивающиеся с негативными ситуациями в донерных, должны обращаться в Агентство пищевой безопасности.