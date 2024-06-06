Москва об антиазербайджанских задачах ЕС

Россия «неоднократно комментировала конфронтационную сущность полувоенного присутствия» Европейского союза в Армении. Об этом в ходе брифинга сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Доказательства этому очевидны. Антироссийские, антиазербайджанские и антииранские задачи этой миссии все более очевидны. Тем более, когда к ней начали подключаться страны НАТО, все вообще стало понятно», - сказала Захарова.

По ее словам, «ничего кроме дестабилизации военно-политической обстановки и превращения региона в арену геополитического соперничества» от ЕС ожидать не стоит.

«Мы уверены, что все актуальные вопросы, стоящие сегодня перед Южным Кавказом, должны и могут решаться на основе коллективных усилий именно региональных государств, без вмешательства извне», - добавила Захарова.