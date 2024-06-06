ООН предупреждает о столкновении Израиля с Ливаном

ООН призывает к прекращению боевых действий на границе между Ливаном и Израилем, предупреждая о риске более масштабного конфликта. Об этом говорится в распространенном от имени генсека организации Антониу Гутерриша заявлении, пишут израильские СМИ.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, посетивший на днях северную пограничную зону, предупредил, что Израиль "готов к очень интенсивной операции" вдоль границы.

В последние дни усилились ежедневные артиллерийские перестрелки между "Хезболлой" и Израилем.

"Поскольку перестрелки продолжаются, генеральный секретарь вновь призывает стороны срочно прекратить огонь. Эти перестрелки могут спровоцировать более масштабный конфликт с разрушительными последствиями для региона", - говорится в заявлении.

Гутерриш также призывает к соблюдению резолюции СБ ООН 1701, которая положила конец войне между Израилем и "Хезболлой" в 2006 году. Террористическая группировка не выполнила резолюцию, согласно которой она должна была отступить от границы с Израилем к северу от реки Литани. Однако в заявлении Гутерриша избегается критика "Хезболлы" за это нарушение.