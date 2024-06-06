Борьба с российской пропагандой в Одесской области

Пятнадцать ретрансляторов украинского теле- и радиовещания планируют установить в районах Одесской области, граничащих с Приднестровским регионом Молдовы, для прекращения вещания российских СМИ.

По словам главы областной военной администрации Олега Кипера, сейчас уже смонтированы восемь ретрансляторов, остальные установят до 15 июня, после чего начнется их наладка.

«Это позволит перебить трансляцию российских каналов, которые вещают из-за границы», — заявил Кипер.