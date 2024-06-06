Заур Микаилов назначил своего свата главой аппарата

Председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов назначил своего свата Фуада Гулиева руководителем аппарата агентства, сообщают азербайджанские СМИ.

47-летний Гулиев с 2021 года работал советником председателя ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана». На официальной странице Агентства Гулиев все еще указан как советник.

В Госагентстве подтвердили haqqin.az информацию о назначении Ф.Гулиева руководителем аппарата.