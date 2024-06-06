Депутаты поспорили из-за иностранцев

Как передает haqqin.az, председатель Комитета по делам семьи, женщин и детей Милли Меджлиса Хиджран Гусейнова отметила, что суть закона заключается в предотвращении заключения фиктивных браков местных граждан с иностранцами, которые таким образом хотят решить миграционные вопросы и обойти ограничения на сроки пребывания в стране.

По ее словам, «немало иностранцев, не имеющих права на пребывание в стране, заключают фиктивные браки, чтобы не покидать территорию страны. Такие браки далеки от понятия семьи и часто приводят к проблемам. Особенно негативные последствия таких браков отражаются на женщинах, когда рождается ребенок или у одной из сторон есть ребенок от другого брака. В таких случаях очень сложно защищать их права. Фиктивные браки создают лазейки для незаконной миграции».

Выступивший следом депутат Сабир Рустамханлы призвал не грести всех под одну гребенку: «Очень много наших соотечественников из Южного Азербайджана женились в нашей республике, но не могут получить вид на жительство. Получение вида на жительство стоит очень дорого, и не у всех азербайджанцев из Ирана есть такие деньги.

У нас есть турки-месхетинцы, бежавшие из Узбекистана, которые уже 30 лет живут в Азербайджане, но до сих пор не получили гражданство и не могут натурализоваться».