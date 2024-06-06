«Мечтателям» санкции нипочем

Введенные США санкции против грузинских чиновников не изменят решения руководства страны о принятии закона об «иноагентах». Об этом заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

«Это [санкции] не изменит нашего решения, когда речь об интересах страны, будущего страны и ее завтрашнем дне. Никто не боится этих санкций», - сказал он журналистам.

Каладзе также отметил, что не получал уведомления о том, попал ли он в санкционный список, и назвал решение властей США несерьезным и вызывающем улыбку. По словам Каладзе, в последний раз он был в США, когда играл за футбольный клуб «Милан» в 2000-х годах, и не имеет желания туда возвращаться.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер накануне заявил, что США вводят визовые санкции в отношении десятков граждан Грузии, включая членов правительства, парламента и их родственников, а также правоохранителей в связи с принятым в стране законом об «иноагентах».