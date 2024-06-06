В Кремле обеспокоились «давлением» на Турцию

«Это ошибочное впечатление. Российско-турецкие контакты продолжаются, российско-турецкий экономический диалог продолжается со всеми существующими проблемами.

Мы отдаем себе отчет, какое беспрецедентное давление оказывают и американцы, и англичане, и созданные ими квазиразведывательные органы. Они собирают официальных лиц, руководителей бизнеса и грубо им угрожают», - сказал представитель Кремля, добавив, что «это совершенно беспардонное поведение».

Пресс-секретарь президента отметил, что представители западных стран пытаются оказывать давление не только на Турцию, но и на другие страны: «В каких-то странах, таких как Китай, они это делают более вежливо. В Китае они (власти КНР) более сильные, более суверенные. Турции, может быть, сложнее справляться с этим давлением, учитывая в том числе экономические проблемы, которые есть у страны, и так далее, но все равно президент Эрдоган достаточно убежденно отстаивает интересы своей страны, и это, конечно, нам импонирует».