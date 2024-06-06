Хуситы захватили сотрудников ООН
Проиранская вооруженная группировка «Ансар Аллах» задержала как минимум девять человек, работающих на учреждения ООН, сообщает Associated Press.
Среди задержанных работники управления ООН по правам человека, Всемирной продовольственной программы и один сотрудник офиса специального посланника ООН.
О причинах таких действий хуситов не сообщается.
Напомним, «Ансар Аллах» контролирует большую часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии.