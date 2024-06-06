Россия хочет вернуть «Мир» в Армению

Россия работает над возобновлением работы карт «Мир» в Армении и Кыргызстана, они «находятся под страшным, тяжелым давлением со стороны Запада». Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам замглавы МИД РФ, западные страны «пытаются найти разные слабые места в их взаимодействии с миром». «Поэтому вот наступают на это больное место. Посмотрим, все равно надеемся на лучшее», - заявил Панкин.