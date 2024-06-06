Белый дом усиливает поддержку Украины. Растет риск «большой войны»

По мере продолжения войны России против Украины администрация Джо Байдена берет на себя все большие риски, чтобы поддержать Украину. Последним примером является решение Белого дома разрешить украинским силам использовать американское оружие для поражения целей на территории России. Вскоре также можно будет увидеть представителей НАТО на территории Украины, которые будут тренировать военных. Об этом говорится в публикации Time.

Отмечается, что полгода назад западные лидеры не были готовы обсуждать ни одно из этих изменений – по крайней мере публично. Но недавние победы России на поле боя и более жесткое отношение Запада к президенту РФ Владимиру Путину начали стирать эти красные линии. Российские войска начали продвигаться вдоль длинных фронтов войны и снова угрожают Харькову, который расположен у российской границы.

Журналисты пишут, что Байден решил, что большинство угроз Путина о возмездии не заслуживают доверия. Отчасти это может быть связано с тем, что Вашингтон, похоже, выразил России свои красные линии.

По словам авторов, Байден также берет на себя больший риск в отношениях с Россией, поскольку хочет избежать впечатления, что он делает меньше, чем европейские союзники.

«Существует реальный и растущий риск конфликта России с США и другими членами НАТО. Западные лидеры не могут ожидать, что Путин будет сидеть сложа руки, когда все его блефы будут раскрыты. Он не собирается начинать лобовую атаку на страну НАТО, но риск все более агрессивных и разрушительных российских кибератак растет, и Кремль может найти другие способы усложнить жизнь в странах НАТО. Существует также очевидный риск того, что Украина может использовать западное оружие для атак, которые (случайно или намеренно) ударят по российскому гражданскому населению. Или что в результате российских ударов по Украине погибнут инструкторы НАТО. Любой из этих сценариев приведет к дальнейшей эскалации», – говорится в статье.

Авторы добавляют, что растут опасности, которые могут резко и неожиданно повысить ставки в этом конфликте.