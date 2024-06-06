Обновленный план Байдена по Газе

Ливанская газета «Аль-Ахбар» опубликовала обновленную версию предложения Джо Байдена, касающуюся прекращения огня в Газе и освобождения заложников. План включает три этапа, каждый из которых рассчитан на 42 дня, сообщают израильские СМИ.

На протяжении первых 42 дней предлагается временное прекращение военных действий, включая отвод сил ЦАХАЛ к восточной границе сектора Газа. ВВС Израиля также временно прекратят свою воздушную деятельность на 10 часов ежедневно и 12 часов в дни обмена пленными. Израиль разрешит возвращение перемещенных жителей Газы в свои дома, постепенно отводя войска с улицы Ар-Рашида на улицу Саладина на седьмой день и к восточным границам на 22-й день.

Также в рамках первого этапа предполагается обмен заложниками и пленными. Террористы ХАМАС освободят 33 израильских заложника, а Израиль освободит несколько палестинских заключенных в обмен на каждого похищенного. Освобождение израильтян будет происходить по несколько человек за раз, а Израиль гарантирует, что освобожденные палестинские заключенные не будут повторно арестованы по тем же обвинениям.

Кроме того, начнутся непрямые переговоры о втором этапе, будет введена гуманитарная помощь и начнется восстановление инфраструктуры, а также предоставление жилья перемещенным лицам из Газы в виде убежищ и временных палаток.

На втором этапе, который также рассчитан на 42 дня, предполагается декларация о восстановлении устойчивого мира. Военные действия полностью прекращаются, происходит обмен оставшимися пленными и полный вывод израильских войск из сектора Газа.

Третий этап включает обмен телами погибших с обеих сторон, начало реконструкции сектора Газа сроком от трех до пяти лет под контролем международных организаций и нескольких стран, а также открытие пограничных переходов для облегчения передвижения жителей и перевозки товаров.