Президент Южной Кореи отправляется в Узбекистан и Казахстан

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль 10-15 июня посетит с государственным визитом Туркменистан, Казахстан и Узбекистан, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на администрацию южнокорейского лидера. Президента будет сопровождать первая леди Ким Кон Хи.

Как уточняет Yonhap, визит в Узбекистан запланирован на 13-15 июня. В Ташкенте Юн Сок Ёль встретится с президентом Шавкатом Мирзиёевым. По итогам встречи ожидается подписание совместного документа. Оба лидера примут участие в узбекско-корейском бизнес-форуме, посетят Центр инновационного предпринимательства U-Enter, открытый в прошлом году при поддержке Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA). Юн Сок Ёль с супругой также посетит Самарканд.

В Казахстане президенты двух стран проведут переговоры и примут участие в казахско-корейском бизнес-форуме. В рамках визита будет подписан ряд двусторонних документов, сообщили в пресс-службе главы казахстанского государства.