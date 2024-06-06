В Кремле заявили, что Путина «нужно беречь»

Вокруг президента России Владимира Путина остается ряд эпидемиологических ограничений, чтобы уберечь его от болезней, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о перспективах снятия антиковидных мер в Кремле, Песков признался, что администрации главы государства ограничения также доставляют массу дискомфорта.

«Мы это обсуждаем... и приходим к точке зрения, что, наверное, это правильно – глобальное тестирование и ограничения вокруг главы государства», – цитирует его ТАСС.

Песков добавил, что «дело даже не в COVID, а в том, нужно ли в такой момент президенту болеть ОРВИ или гриппом». «Нужно его беречь», – заключил он, пояснив, что «какие-то ограничения будут оставаться, другое дело, что они не должны быть заградительными».