Президент США Джо Байден в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским во Франции объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине. Речь идет о вооружении на 225 миллионов долларов, сообщает РБК-Украина.

Также передают, что Байден принес извинения за многомесячную задержку в принятии оружия для Украины.

Байден сказал Зеленскому, что просит прощения перед украинским народом за тот период, когда военная помощь не поступала. «Я прошу прощения за недели незнания, будет ли принято с точки зрения финансирования, потому что у нас были проблемы с принятием законопроекта, который мы должны были принять, в котором были деньги от некоторых наших очень консервативных членов, которые задерживали его, но мы сделали это», - сказал Байден.

Президент США подчеркнул, что американский народ поддерживает Украину в долгосрочной перспективе. «Вы знаете, вы не склонились, вы вообще не уступили, вы продолжаете бороться способом, который просто удивителен, просто великолепен, и мы не собираемся вас оставлять», - сказал он.