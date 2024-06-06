Польша подняла в воздух военные самолеты

Польша вместе с союзниками по НАТО поднимала в воздух военные самолеты из-за российской атаки по Украине. Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

Причина активации польской и союзной авиации НАТО - интенсивная активность дальней авиации РФ, связанная с нанесением ударов с применением крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов типа "Шахед" и баллистических ракет по целям, расположенным, в частности, на западной территории Украины, сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

"Эта ночь была очень напряженной для всей системы противовоздушной обороны Польши, поскольку массированная ракетная атака воздушных сил Российской Федерации дальнего радиуса действия накрыла всю территорию Украины, в том числе приграничные с Польшей регионы", - говорится в сообщении.

Позже в командовании сообщили, что воздушную операцию закончили из-за "снижения уровня угрозы ракетных ударов российской авиации по граничащим с нашей территорией районам".

Оперативное командование добавило, что польская армия "непрерывно отслеживает ситуацию на украинской территории и находится в постоянной боевой готовности по обеспечению безопасности польского воздушного пространства".